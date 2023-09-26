Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, otel açılışında konuştu:

        Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, "Trabzon'un bu seneki turizmi geçen yıla göre yüzde 46 civarı artmış vaziyette." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 17:23 Güncelleme: 26.09.2023 - 17:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, otel açılışında konuştu:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, "Trabzon'un bu seneki turizmi geçen yıla göre yüzde 46 civarı artmış vaziyette." dedi.

        Yomra ilçesine bağlı Kaşüstü Mahallesi'nde bir otelin açılışına katılan Yıldırım, otel ve restoranın hayırlı olmasını diledi.

        İşletmenin Trabzon ve Türkiye turizmine katkı sağlayacağını belirten Yıldırım, "Trabzon'un bu seneki turizmi geçen yıla göre yüzde 46 civarı artmış vaziyette. Eylül ayında bile bu artış yüzde 25'lerde. Onun içindir ki önümüzdeki yıllara daha fazla hazır olmamız lazım. Bu hazırlıklardan biri de buradaki güzel tesis." diye konuştu.

        Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi de İnan ailesinin Trabzon'da turizmi başlatan aile olduğunu ifade ederek, "İnan ailesi, turizm konusunda Trabzon'da öncülük yapan ailelerinden. Hayırlı olsun diyorum." dedi.

        Trabzon'un her geçen gün turizmde yatak sayısını artırarak Karadeniz Bölgesi'nde lider konumda bulunduğunun altını çizen Çelebi, kayıt dışı konusunda çok hassas olduklarını vurgulayarak, "Özellikle kayıt dışında önümüzdeki yıl yapılması gereken bazı çalışmaları şimdiden başlatmamız gerekiyor. Kayıt dışı, şehrimize, bölgemize çok zeval veriyor. Bu vesileyle önümüzdeki yıl bir master planı yaparak böyle bir çalışma yapmamızda fayda var." ifadelerini kullandı.

        Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas da işletme sahiplerinin kentte turizmin meşalesini Uzungöl'de yaktıklarını belirterek, "Sonraki kuşaklar da aynı şekilde yatırıma devam ediyor. Bu tesis de Trabzon'a çok önemli bir kazanımı oldu. Tekrar hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum." diye konuştu.

        Açılışa, Yomra Kaymakamı Muhammet Öztabak, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        12 yıllık cinayet sorguda çözüldü! Öldürüp uçurumdan attılar
        12 yıllık cinayet sorguda çözüldü! Öldürüp uçurumdan attılar
        Emekli maaşları, vergisiz cep telefonu masada
        Emekli maaşları, vergisiz cep telefonu masada
        Arda Güler'den yine kötü haber!
        Arda Güler'den yine kötü haber!
        Minik Defne'nin doğuştan "yarım kalbi" artık sağlıkla atacak
        Minik Defne'nin doğuştan "yarım kalbi" artık sağlıkla atacak
        15 katlı binanın dış cephesi bir anda çöktü!
        15 katlı binanın dış cephesi bir anda çöktü!
        Fransız gezgin Çorlu'da ağır yaralı olarak bulundu!
        Fransız gezgin Çorlu'da ağır yaralı olarak bulundu!
        Shakira'ya yeni suçlama
        Shakira'ya yeni suçlama
        Polis inceleme başlattı! Bebeğe taciz iddiası!
        Polis inceleme başlattı! Bebeğe taciz iddiası!
        Adıyaman'da keşfedildi! Askeri helikopterle taşındı
        Adıyaman'da keşfedildi! Askeri helikopterle taşındı
        Sanayinin şampiyonları belli oldu
        Sanayinin şampiyonları belli oldu
        İsmail Kartal etkisi!
        İsmail Kartal etkisi!
        Barry satışa çıkıyor... Dudak uçuklatan rakam!
        Barry satışa çıkıyor... Dudak uçuklatan rakam!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F16 ve NATO mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F16 ve NATO mesajı
        Eski kayınbirader sokakta öldürdü!
        Eski kayınbirader sokakta öldürdü!
        'Yanlış Onana' iddialarına cevap!
        'Yanlış Onana' iddialarına cevap!
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        Ronaldo evlendi
        Ronaldo evlendi
        'Yarım ev' görenleri hayrete düşürdü!
        'Yarım ev' görenleri hayrete düşürdü!
        BES'te birikimin yarısı çekme hakkı
        BES'te birikimin yarısı çekme hakkı
        Müjde! O hastalık nedeniyle sesinizi kaybetmeyebilirsiniz
        Müjde! O hastalık nedeniyle sesinizi kaybetmeyebilirsiniz

        Benzer Haberler

        Akçaabat Belediyesinin Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği korolarına baş...
        Akçaabat Belediyesinin Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği korolarına baş...
        Trabzonspor'da Fernandez, Pendikspor maçı hazırlıklarına katıldı
        Trabzonspor'da Fernandez, Pendikspor maçı hazırlıklarına katıldı
        Trabzonspor, Pendikspor maçı hazırlıklarına başladı
        Trabzonspor, Pendikspor maçı hazırlıklarına başladı
        'Doğa olaylarını afete dönüştüren insanların hatalı eylemleri'
        'Doğa olaylarını afete dönüştüren insanların hatalı eylemleri'
        "Trabzon İli Afet Uyum Planı Çalıştayı" başladı
        "Trabzon İli Afet Uyum Planı Çalıştayı" başladı
        Deplasmanda kaybeden Bjelica hedef tahtasında
        Deplasmanda kaybeden Bjelica hedef tahtasında