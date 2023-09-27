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        Trabzon'u 1 milyon 46 bini aşkın kişi Boztepe'den "kuşbakışı" izledi

        DUYGU AVUNDUK - Trabzon'u kuşbakışı görmek isteyenlere alternatif alan sunan "Boztepe Yürüyüş Platformu ve Seyir Terası"nı yaklaşık 5 ayda 1 milyon 46 bin 706 kişi ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 11:05 Güncelleme: 27.09.2023 - 11:18
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        Trabzon'u 1 milyon 46 bini aşkın kişi Boztepe'den "kuşbakışı" izledi
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        DUYGU AVUNDUK - Trabzon'u kuşbakışı görmek isteyenlere alternatif alan sunan "Boztepe Yürüyüş Platformu ve Seyir Terası"nı yaklaşık 5 ayda 1 milyon 46 bin 706 kişi ziyaret etti.

        Ortahisar Belediyesince geçen yıl başlanan proje kapsamında, merkez Ortahisar ilçesinde yer alan ve şehre hakim olan Boztepe Mahallesi'ndeki tarihi Kızlar Manastırı'ndan doğu istikametine 5 bin metrekarelik yüzey alanda çalışma yapılarak 1 kilometrelik güzergah hazırlandı.

        Çalışmaların tamamlanmasının ardından 23 Nisan'da ziyarete açılan şehrin yeni turizm noktasında, yürüyüş yolunun yanı sıra cam terasın da yer aldığı seyir durakları ile kafeterya gibi hizmet sunulan bölümler bulunuyor.

        Kentte gün doğumu ve batımının en güzel izlenebildiği seyir terası, akşamları da ışıklandırmasıyla yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği mekanlar arasında yerini aldı.

        Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AA muhabirine, Boztepe'nin en güzel seyir teraslarından biri olduğunu söyledi.

        Genç, Trabzon'un turizm alanında ilerlediğini belirterek, "Şehrimizin sembol noktası Boztepe'mizde seyir terası inşa etme projesini hayata geçirdik. Onun mutluluğunu yaşıyoruz ve bundan çok çok mutluyum çünkü milli bayramımız olan 23 Nisan'da açılışını yaptığımız projemizi, o günden bugüne kadar 1 milyon 46 bin 706 kişi ziyaret etti. Bu bizim için çok süper bir rakam." dedi.

        Farklı projeleri şehre kazandırmaya gayret ettiklerini anlatan Genç, "Çünkü belediyeler olarak temel amacımız, bu şehirde yaşama sebeplerini ve bu tür destinasyonlar dolayısıyla da yerli ve yabancı turistlerin kalma sürelerini artırmaktır." diye konuştu.

        Genç, seyir terasının 960 metre yürüyüş aksı ve 2 yaşam alanına sahip olduğunu ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:

        "Seyir terasının devamında bulunan tarihi çağlardan gelen mağaralar var, şu anda kaya düşme riski nedeniyle 150 metrelik kısmı tamamlayamadık, o projeyi de hayata geçirdiğimizde daha da farklı bir anlam ifade edecek. Çünkü bilindiği gibi seyir terasının bitişiğinde hemen Kızlar Manastırı var. Mağaralara da erişildiğinde bütüncül bir anlam ifade edecek."

        - Turistler Boztepe'den şehri izlemenin keyfini yaşadı

        Bursa'dan ailesiyle Doğu Karadeniz seyahatine çıkan Ahmet Şentürk, Türkiye'nin her yeri gibi Trabzon'un da çok güzel ve harika bir yer olduğunu söyledi.

        Şehrin bazı tarihi ve kültürel mekanlarını ziyaret ettiklerini anlatan Şentürk, Boztepe'yi de çok beğendiklerini dile getirdi.

        İstanbul'da özel üniversitede mühendislik eğitimi alan Filistinli Moatsem Dgamin ise her yıl Türkiye'nin farklı şehirlerini gezdiğini belirterek, "Türkiye söylendiği gibi cennet. Trabzon'da da 3 gün geçireceğim. Bugün ilk günüm ve ben arkadaşlarımla birlikte buraya geldim." dedi.

        Dgamin, şehre hakim konumdaki Boztepe'nin çok güzel olduğuna işaret ederek, "Burası çok yüksek, bütün Trabzon'u görüyorum. Camileri, evlerin mimarisini görebiliyorum." ifadelerini kullandı.

        Tur firmasıyla İstanbul'dan Trabzon'a gezmeye gelen Iraklı Alaa Kalar da şehri çok beğendiğini ve Boztepe'yi yürüyerek gezeceğini kaydetti.

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