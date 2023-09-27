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        Trabzon'da "Avrupa Spor Haftası" etkinliği düzenlendi

        Trabzon'da "Avrupa Spor Haftası" kapsamında çeşitli spor etkinlikleri gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 14:28 Güncelleme: 27.09.2023 - 14:35
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        Trabzon'da "Avrupa Spor Haftası" etkinliği düzenlendi
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        Trabzon'da "Avrupa Spor Haftası" kapsamında çeşitli spor etkinlikleri gerçekleştirildi.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı himayesinde organize edilen hafta kapsamında Millet Bahçesi'nde spor ve horon gösterileri yapıldı.

        Vali Yardımcısı Hacı Osman Hökelekli, gençlerin heyecanına ortak olduklarını belirterek, "Gençlerimize sporun bilincini aşılamaya çalışan önemli bir program. Gençlerin sporla iç içe bir hayat yaşamasını sağlamak için başta Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve ilgili kurumlar çok sayıda yatırım yapmakta. İnşallah buradaki gençler de spor salonlarında çalışarak ülkemize ilerleyen yıllarda madalyalar getirecektir." dedi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu ise hedeflerinin çocukları ve gençleri aktifleştirmek olduğunu söyledi.

        Herkes İçin Spor Federasyonunca koordine edilen etkinlikte 7'den 70'e kadar bütün vatandaşların spor yapmasını istediklerini dile getiren Arıcıoğlu, "Spor sağlık için, gelişim için, zamanı düzgün kontrol etmek için çok önemli bir aktivite. Bunun için temamız 'Be active' yani 'Aktif ol'." dedi.

        Arıcıoğlu, Trabzon'un örnek illerden biri olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

        "Türkiye'nin 7 farklı ilinde düzenlenen bu etkinlikler tema olarak işleniyor. Trabzon da bir spor şehri olduğu için bu temanın uygulandığı şehirlerden birisi. Burada birçok etkinlik var. Şişme spor oyunlarından tutun, bizim antrenörlerimizin stantları ve birçok branş burada uygulanacak. Ben Bakanlığımıza özellikte teşekkür etmek istiyorum, bu etkinliğin spor şehri Trabzon'da da yapılmasını istediler. Çeşitli spor aletleri yolladılar."

        ​​​​​​​Etkinliğe, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanı Özgür Kara da katıldı.

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