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        "Barbaros Hayrettin Paşa" sismik araştırma gemisi Trabzon Limanı'na geldi

        Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığınca (TPAO), denizlerdeki petrol ile doğal gaz aramalarında kullanılmak üzere satın alınan ve 2013'te faaliyetlerine başlayan sismik araştırma gemisi "Barbaros Hayrettin Paşa", Trabzon Limanı'na geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 16:33 Güncelleme: 27.09.2023 - 16:33
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        "Barbaros Hayrettin Paşa" sismik araştırma gemisi Trabzon Limanı'na geldi
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        Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığınca (TPAO), denizlerdeki petrol ile doğal gaz aramalarında kullanılmak üzere satın alınan ve 2013'te faaliyetlerine başlayan sismik araştırma gemisi "Barbaros Hayrettin Paşa", Trabzon Limanı'na geldi.

        Limana demir atan 84,2 metre boyunda, 21,6 metre genişliğinde ve 4 bin 711 groston ağırlığındaki gemi, burada bakım, onarım ve lojistik ihtiyaçlarını karşılayacak.

        Trabzon Liman İşletmeciliği AŞ Genel Müdürü Muzaffer Ermiş, AA muhabirine, gemiyi Trabzon'da ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

        Gemiyi bir yıl önce de limanlarında misafir ettiklerini belirten Ermiş, "Genel araştırmalardan sonra bakım, gerekli stokları sağlamak ve benzeri ihtiyaçları gidermek için limanımızda bir müddet misafir olacak. Şu anda bir de destek gemisi var. Destek gemisi ikiye çıkacak. Yaklaşık 45 gün civarında limanımızda gerekli ihtiyaçlarını görüp yeniden Doğu Karadeniz'de petrol araştırmalarını sürdürecek." dedi.

        Ermiş, "Barbaros Hayrettin Paşa" gemisinde deniz tabanında yapılan çalışmaların analiz edildiğini anlatarak, şunları kaydetti:

        "Bu analiz çerçevesinde de petrol emarelerinin güçlü kılındığı yerlerde sondaj gemilerimiz bu sondajı yapıyor. En son alınan sondaj gemisinin adı Abdülhamid Han. En son versiyonda daha derin denizlerde sondaj yapma durumu var. Bu itibarla TPAO'ya 'Hoş geldiniz.' diyoruz. Her türlü desteği, lojistiği Trabzon Limanı olarak hiçbir engel tanımadan vereceğiz, vermeye de devam edeceğiz."

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