Trabzon'da avukatlara yönelik saldırılar protesto edildi

Trabzon Baro Başkanlığı, Denizli Barosu önceki dönem başkanlarından, Muğla Barosuna kayıtlı avukat Mehmet Erdal Çam'ın öldürülmesini kınadı.

Trabzon Baro Başkanı Duygu Keleş Aydın, Trabzon Adliyesi önünde yaptığı açıklamada, meslektaşlarına yönelik saldırıları ve avukat Mehmet Erdal Çam'ın öldürülmesini kınadıklarını söyledi.

Aydın, avukata yönelik şiddete ilişkin gerekli adımların bir an önce atılarak, özel önlemler alınması gerektiğini ifade etti.

Avukatların her geçen gün daha fazla öldürme, yaralama, tehdit ve hakaret gibi saldırıların mağduru haline geldiğini aktaran Aydın, "Avukatların bu saldırılarla karşı karşıya kalmalarının nedeni yalnızca mesleki faaliyetlerini yerine getirmeleridir. Münferitmiş gibi görünen bu saldırılar aynı zamanda avukatlık mesleğine, savunmaya, dolayısıyla adil yargılanma hakkına ve adaletin tesisine yöneliktir." diye konuştu.