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        Doğu Karadeniz'in su ürünleri ihracat geliri 8 ayda yüzde 50 arttı

        Doğu Karadeniz'den Ocak-Ağustos 2023'te yapılan su ürünleri ihracatından elde edilen gelir, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50 artarak 117 milyon 638 bin 128 dolara ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 11:53 Güncelleme: 28.09.2023 - 11:53
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        Doğu Karadeniz'in su ürünleri ihracat geliri 8 ayda yüzde 50 arttı
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        Doğu Karadeniz'den Ocak-Ağustos 2023'te yapılan su ürünleri ihracatından elde edilen gelir, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50 artarak 117 milyon 638 bin 128 dolara ulaştı.

        Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine, bölgeden 8 ayda 23 ülkeye su ürünleri ihraç edildiğini söyledi.

        Doğu Karadeniz'in 19 bin 318 ton su ürünleri ihracatından 117 milyon 638 bin 128 dolar gelir sağladığını belirten Gürdoğan, ihracatın 11 bin 544 ton karşılığı 78 milyon 356 bin 739 dolar kazanılan 2022'nin ilk 8 ayına göre miktarda yüzde 67, değerde yüzde 50 arttığını ifade etti.

        Gürdoğan, en fazla ihracatın 86 milyon 211 bin 164 dolarla Rusya Federasyonu'na yapıldığını aktararak, bu ülkeyi 17 milyon 54 bin 30 dolarla Vietnam, 4 milyon 687 bin 881 dolarla Beyaz Rusya'nın izlediğini kaydetti.

        Ahmet Hamdi Gürdoğan, geçen yılın aynı döneminden farklı İsrail, İsveç, Endonezya, Malezya ve Kongo'ya da su ürünleri satıldığına işaret etti.

        Bölge ihracatının 77 milyon 618 bin 822 dolarlık kısmını Trabzon'un sırtladığını belirten Gürdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Trabzon'dan yılın 8 ayında Rusya Federasyonu başta olmak üzere 17 ülkeye 12 bin 901 ton su ürünleri ihraç edildi. Buna göre kentten su ürünleri ihracatı, 6 bin 477 ton karşılığı 45 milyon 737 bin 402 dolar sağlanan geçen yılın aynı dönemine oranla miktarda yüzde 99, değerde ise yüzde 70 artmış oldu."

        Gürdoğan, su ürünlerinin bölgenin en önemli ihraç kalemlerinden olduğunu vurgulayarak, yılın son çeyreğinde ihracatın katlanarak artacağına inandıklarını sözlerine ekledi.

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