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        Trabzon'da servis minibüsünün çarptığı 2 kişi ağır yaralandı

        Trabzon'un Akçaabat ilçesinde servis minibüsünün çarptığı 2 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 12:14 Güncelleme: 28.09.2023 - 12:14
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        Trabzon'da servis minibüsünün çarptığı 2 kişi ağır yaralandı
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        Trabzon'un Akçaabat ilçesinde servis minibüsünün çarptığı 2 kişi ağır yaralandı.

        Söğütlü Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı'nda, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen servis minibüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan Melike Boz (19) ile Rabia Selin Durmuş'a (19) çarptı.

        Ağır yaralanan Boz ile Durmuş, Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza anı yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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