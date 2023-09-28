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        Of Kaymakamı Demirer'den "geçmiş olsun" ziyareti

        Trabzon'un Of ilçesi Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, hastalığı dolayısıyla bir süredir evinde istirahat eden Of Halk Eğitimi Merkezi Müdür Yardımcısı İbrahim Ak'a "geçmiş olsun" ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 12:47 Güncelleme: 28.09.2023 - 12:55
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        Of Kaymakamı Demirer'den "geçmiş olsun" ziyareti
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        Trabzon'un Of ilçesi Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, hastalığı dolayısıyla bir süredir evinde istirahat eden Of Halk Eğitimi Merkezi Müdür Yardımcısı İbrahim Ak'a "geçmiş olsun" ziyaretinde bulundu.

        Demirer, beraberindeki İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu ve Of Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Muhammet Şevket Şahin ile Ak'ı, Dumlusu Mahallesi'ndeki evinde ziyaret etti.

        Demirer, sağlığına kavuşarak görevinin başına dönmesini temenni ettiği Ak'a başarı belgesi de sundu.

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