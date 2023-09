Of Kaymakamı Demirer'den "geçmiş olsun" ziyareti Trabzon'un Of ilçesi Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, hastalığı dolayısıyla bir süredir evinde istirahat eden Of Halk Eğitimi Merkezi Müdür Yardımcısı İbrahim Ak'a "geçmiş olsun" ziyaretinde bulundu.

Giriş: 28.09.2023 - 12:47 Güncelleme: 28.09.2023 - 12:55

