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        Akçaabat Belediye Başkanı Ekim, ziyaretlerde bulundu

        Trabzon'un Akçaabat ilçesi Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 13:20 Güncelleme: 28.09.2023 - 13:42
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        Akçaabat Belediye Başkanı Ekim, ziyaretlerde bulundu
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        Trabzon'un Akçaabat ilçesi Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

        Ekim, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun'u ziyaret ederek, yeni görevinde başarı diledi.

        MHP Trabzon İl Başkanlığını da ziyaret eden Ekim, "Ortak derdimiz ve sevdamız ülkemizdir. Akçaabatımız, Trabzonumuz, bölgemiz, ülkemiz ve milletimiz için hep birlikte el ele, koşar adımlarla daha ileriye gideceğimizden kuşkum yok." dedi.

        Ekim, temasları kapsamında AK Parti Trabzon Kadın Kolları Başkanlığı ve MHP Akçaabat İlçe Başkanlığını da ziyaret etti.

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