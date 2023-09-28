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        Trabzon'da fındık üreticileri sorunlarını dile getirdi

        Trabzon Fındık Üreticileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Albayrak, fındık üreticileri olarak sorunlarının çözümüne destek beklediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 15:09 Güncelleme: 28.09.2023 - 15:26
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        Trabzon'da fındık üreticileri sorunlarını dile getirdi
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        Trabzon Fındık Üreticileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Albayrak, fındık üreticileri olarak sorunlarının çözümüne destek beklediklerini söyledi.

        Albayrak, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlediği basın toplantısında, bu yıl sam yeli, beyaz küf ve kahverengi kokarca sorunlarıyla mücadele ettiklerini belirtti.

        Bu sorunların en fazla Akyazı, Uğurlu ve Çilekli mahallelerinde görüldüğünü ifade eden Albayrak, "Üretim kaybı var. Fındık Trabzon'da farklı fiyatlarla satışa sunuluyor. Fındık üreticilerinin derdi dinlenerek sorunlarına kulak verilmesi gerekiyor. Bu konuda destek bekliyoruz, böyle devam ederse alacak fındık bulamayacaksınız." dedi.

        Dernek Başkan Yardımcısı Suat Bayraktar ise bu yıl bölgedeki üreticilerin geçen yılın yarısı veya üçte biri kadar fındık elde ettiğini öne sürerek, "Küresel iklim koşulları, külleme hastalığı, büyüklerimizin sam yeli dediği çok sıcak rüzgar, kahverengi kokarca böceği nedeniyle verimli, randımanlı ve kaliteli fındık elde edemedik." diye konuştu.

        Fındık taban fiyatı, fındık destekleme ödemesi ve mazot, gübre destek priminin artırılmasını talep eden Bayraktar, kahverengi kokarca böceğine karşı devlet mücadelesi yoluyla ilaçlama yapılmasını istediklerini söyledi.

        Bayraktar, basın açıklamasına, Türkiye Muhtarlar Federasyonu Trabzon Şubesi, Trabzon Muhtarlar Derneği, Ziraat Mühendisleri Odası, Trabzon Ziraat Odası, tüm sendika, dernek ve sivil toplum kuruluşları ile fındık üreticilerinin destek verdiğini kaydetti.

        Toplantıda, dernek sekreteri Tufan Biçici, üyeler ve fındık üreticileri de söz alarak yaşadıkları sorunlarını dile getirdi.

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