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        Trabzonspor, Pendikspor'u konuk edecek

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Pendikspor'u ağırlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 10:19 Güncelleme: 29.09.2023 - 10:19
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        Trabzonspor, Pendikspor'u konuk edecek
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        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Pendikspor'u ağırlayacak.

        Papara Park'ta oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

        Geçen hafta ligde Atakaş Hatayspor deplasmanından 3-2'lik mağlubiyetle ayrılan bordo-mavililer, Pendikspor karşısında moral bulmak istiyor.

        Karadeniz ekibinde Joaquin Fernandez, Nicolas Pepe ve Hüseyin Türkmen, sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

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