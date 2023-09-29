Trabzonspor, Pendikspor'u konuk edecek
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Pendikspor'u ağırlayacak.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Pendikspor'u ağırlayacak.
Papara Park'ta oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Bahattin Şimşek yönetecek.
Geçen hafta ligde Atakaş Hatayspor deplasmanından 3-2'lik mağlubiyetle ayrılan bordo-mavililer, Pendikspor karşısında moral bulmak istiyor.
Karadeniz ekibinde Joaquin Fernandez, Nicolas Pepe ve Hüseyin Türkmen, sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.