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        Trabzon'da evinde kenevir yetiştiren şüpheli gözaltına alındı

        Trabzon'da, evinde saksılarda kenevir yetiştirdiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 10:44 Güncelleme: 29.09.2023 - 10:48
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        Trabzon'da evinde kenevir yetiştiren şüpheli gözaltına alındı
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        Trabzon'da, evinde saksılarda kenevir yetiştirdiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Timleri, Ortahisar ilçesine bağlı Çilekli Mahallesi'nde N.T'nin (70) evinde arama yaptı.

        Narkotik madde tespit köpeği "Limon"un da katıldığı aramalarda, 560 gram kubar esrar, 12 kök kenevir, 45 litre sahte içki üretiminde kullanılan alkol, 200 mililitre de anason katkı maddesi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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