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        Trabzon sağlık turizminde Gürcistan'dan talep görüyor

        MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Abdulkadir Gündüz, sağlık turizmindeki hasta sayılarının her geçen yıl arttığını belirterek, "Bize yılbaşından beri 5 binden fazla hasta geldi. Bunların önemli oranı Gürcistan'dan." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 11:01 Güncelleme: 29.09.2023 - 11:48
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        Trabzon sağlık turizminde Gürcistan'dan talep görüyor
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        MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Abdulkadir Gündüz, sağlık turizmindeki hasta sayılarının her geçen yıl arttığını belirterek, "Bize yılbaşından beri 5 binden fazla hasta geldi. Bunların önemli oranı Gürcistan'dan." dedi.

        Prof. Dr. Gündüz, AA muhabirine, KTÜ Farabi Hastanesi olarak 3 yıldır sağlık turizmi alanında hizmet verdiklerini söyledi.

        Her geçen gün hasta sayısının arttığını dile getiren Gündüz, Trabzon'a yakınlığından dolayı Gürcistan'dan gelen hasta sayısının fazla olduğunu ifade etti.

        Gündüz, bu kapsamda Batum'daki üniversite hastanesinin başhekiminin, beraberindeki heyetle KTÜ Farabi Hastanesini ziyaret ettiğini kaydederek, "Oradan gelen hastaların hangi imkanlarla bakıldığını kendi gözleriyle görmek istediler. Bu yüzden hastanemizi onlara tanıtıyoruz." diye konuştu.

        - "Sağlık turizmi ofislerimizi, servislerimizi, altyapımızı geliştiriyoruz"

        İlerleyen günlerde özellikle Gürcistan'dan ciddi şekilde hasta artışı olmasını beklediklerine dikkati çeken Prof. Dr. Gündüz, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Sağlık turizmindeki hasta sayımız her geçen yıl artıyor. Bize yılbaşından beri 5 binden fazla hasta geldi. Bunların önemli oranı Gürcistan'dan. Tabii yaz döneminde Arap ve Orta Asya coğrafyasından gelen hastalar var. Afrika'dan gelen hastalar var. Sağlık turizmi ofislerimizi, servislerimizi, altyapımızı geliştiriyoruz."

        Gündüz, hastanenin insan, laboratuvar, yatak ve yoğun bakım kapasitesi bakımından oldukça güçlü olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

        "Bunu gelen hastalar da fark ediyor ve böylece gelmek isteyen hasta sayımız her geçen gün artıyor. Farabi Hastanesi ve Trabzon'un sağlık turizminde ilerleyeceğini düşünüyorum. Önümüzde çok büyük bir potansiyel var. İnşallah bu potansiyeli değerlendiririz ve herkes Gürcistan'daki hastalar ve Trabzon bundan fayda sağlar."

        - "Batum'dan buraya gelen hastaların sayısı oldukça yüksek"

        Batumi Rebuplican Clinical Hastanesi Başhekimi Solomon Phutkaradze de sağlık turizmi kapsamında KTÜ Farabi Hastanesi'ni ziyaret ettiklerini söyledi.

        Farabi Hastanesi'nde yapılan işlemleri görmek ve doktorlarla tanışmak istediklerini dile getiren Phutkaradze, özellikle Gürcistan'dan buraya gelen hastaların sayısının oldukça yüksek olduğunu ifade etti.

        Phutkaradze, 2 hastane arasındaki ilişkileri de geliştirmek istediklerini vurgulayarak, "Ziyaretimiz iki gün devam edecek. Hastaneyi gezeceğiz. Gezdikten sonra yapılan işlemleri, bölümleri ve bölümler arasında nasıl tedavi görüyor hastalar, onları öğreneceğiz." dedi.

        Solomon Phutkaradze, emeği geçenlere ve hastanede kendilerini karşılayan ekibe teşekkür etti.

        - "Personelden, doktorlardan, tedaviden, her şeyden memnunum"

        Batum'dan gelen 45 yaşındaki Khatuna Mamliadze, arkadaşının tavsiyesi üzerine bazı rahatsızlıklarının tedavisi için KTÜ Farabi Hastanesi'ni tercih ettiğini belirtti.

        Çok memnun kaldığını vurgulayan Mamliadze, "Çok hastaydım. Geldim, tedavi oldum. Bütün doktorları gezdim. Hepsini de çok sevdim. Benimle gayet iyi ilgilendiler. Bilgileri bana anlattılar. Tekrar kontrol için geldim. Personelden, doktorlardan, tedaviden her şeyden gayet memnunum." diye konuştu.

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