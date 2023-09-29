Trabzon'da 1461 hafızın katılımıyla icazet merasimi düzenlenecek

Trabzon Müftüsü Selami Aydın, 1461 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedilen kentte 1461 hafızın katılımıyla icazet merasimi düzenleyeceklerini belirtti.

Müftü Aydın, bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında il genelinde çeşitli programlar organize ettiklerini belirtti.

Diyanet İşleri Başkanlığınca her yıl farklı bir temanın işlendiğini dile getiren Aydın, "Başkanlığımız bu yıl ki Mevlid-i Nebi temasını, iman ve istikamet olarak belirledi. Ekim ayının ilk haftası da Camiler ve Din Görevlileri Haftası, bu kapsamda da birçok programlar tertip edilecek." dedi.

Aydın, Fatih Sultan Mehmet Han'ın fethettiği, Yavuz Sultan Selim Han'ın valilik yaptığı, Kanuni Sultan Süleyman'ın doğup büyüdüğü Trabzon'da hafızlıklarını tamamlayan 1461 hafız için icazet töreni düzenleyeceklerinin de altını çizerek, "Hafızlarımızın icazet merasimini, 2 Ekim Pazartesi Hayri Gür Spor Salonu'nda gerçekleştireceğiz. Bu, Türkiye'de bir ilk olacak. Şu ana kadar Türkiye'de toplu bir şekilde 1461 hafızın icazeti yapılmadı." diye konuştu.

1461 yılında fethedilen Trabzon için bu tarihin önemine işaret eden Aydın, şunları kaydetti:

"Bunu da ön planda tutacağız. Allah nasip ederse programımızı Sayın Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş hocamızın teşrifleriyle gerçekleştireceğiz. Trabzon, hafız yetiştiren şehirlerin başında geliyor. Hafızlık yarışmasında Türkiye 1'incisi Trabzon'dan çıktı. Bölgelerde yapılan yarışmalarda eğitim gören yavrularımızın derece ve başarı alması bizi mutlu ediyor. Türkiye Yüzyılı'na yakışır bir icazet programı olacak. 1461 hafızımızın icazetini toplu şekilde coşku ve heyecanla gerçekleştirmek istedik. Tüm Trabzonluları programımıza davet ediyoruz."

Toplantıya, Ortahisar Müftüsü Selami Bağcı ve müftü yardımcıları da katıldı.