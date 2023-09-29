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        Erdoğdu'da park törenle açıldı

        Trabzon'un Ortahisar ilçesinde park hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 17:11 Güncelleme: 29.09.2023 - 17:11
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        Erdoğdu'da park törenle açıldı
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        Trabzon'un Ortahisar ilçesinde park hizmete açıldı.

        Kaymakam Gürkan Demirkale, Ortahisar Belediyesince 3 Nolu Erdoğdu Mahallesi'nde yapılan parkın açılışında, parkların sosyal alanda insanların ihtiyaçlarını gideren güzel hizmetler olduğunu söyledi.

        Emeği geçenlere teşekkür eden Demirkale, "Bunları ne kadar artırabilirsek, insanlarımıza o kadar huzurlu ortamlar oluştururuz. 958 metrekarelik zor alanı vatandaşlarımızın en güzel şekilde hizmetine sunmak için teknik ekipler güzel bir çalışma yaptı." dedi.

        Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise mahallelerde boş alanlarda park yapmaya özen gösterdiklerini belirterek, "Bugün hem kadınlarımıza hem gençlerimize hem büyüklerimize ve çocuklarımıza hizmet edecek olan bir üniteyi, yaşam alanını, dinlenme, spor ve oyun alanını ilçemize kazandırmanın mutluluğu içindeyiz." diye konuştu.

        Genç, parkta çocuk oyun alanlarının yanı sıra kondisyon aletlerinin yerleştirildiği spor bölümü de yapıldığının altını çizerek, "Bu tür yaşam alanları oluşturmanın, halkımızın günlük yaşamına çok büyük değer kattığının bilincindeyiz. Yakın zamanda Soğuksu Mahallemizde de bu konsepte bir parkımızı daha hizmete açacağız. İnşallah sayıları daha da artacak. Görevim boyunca bu anlayışla hizmet edebilmenin mutluluğunu yaşıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        Konuşmaların ardından protokol üyeleri parkın açılışını gerçekleştirdi.

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