Trabzon'da "Turizm Çalıştayı" düzenlenecek

Trabzon'da, 16 Ekim'de "Turizm Çalıştayı" organize edilecek.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, KTÜ ve Trabzon Üniversitesi iş birliğinde düzenlenecek çalıştay öncesi bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

KTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cemil Rakıcı başkanlığında Senato Salonunda düzenlenen toplantıda, bölge turizminin potansiyeli ve çalıştayın turizme katkısına ilişkin konular ele alındı.

Açıklamada, Prof. Dr. Cemil Rakıcı'nın şu ifadelerine yer verildi:

"Çalıştay programı kapsamında tüm katılımcıların görüş ve önerilerinin paylaşıldığı interaktif bölüm ile ortaya çıkan sonuçlar ışığında, bölgenin turizm politikalarının şekillenmesi ve sürdürülebilir turizm uygulamalarının geliştirilmesi sağlanacak. KTÜ'nün ev sahipliği yapacağı kapsamlı çalıştayda Trabzon'un sürdürülebilir turizm konseptinin güçlendirilmesi ve uluslararası arenada daha etkili bir oyuncu olmasına olanak sağlayacak gelişme alanları tespit edilecek."

Toplantıya akademisyenler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kurum müdürleri de katıldı.