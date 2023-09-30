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        KTÜ Rektörü Prof. Dr. Çuvalcı'dan öğrencilere mesaj:

        Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, alanında en iyilerden oluşan tecrübeli akademik ve idari kadroları ile öğrencilerin ihtiyaç duyduğu her an yanlarında olacaklarını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 12:15 Güncelleme: 30.09.2023 - 12:15
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        KTÜ Rektörü Prof. Dr. Çuvalcı'dan öğrencilere mesaj:
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        Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, alanında en iyilerden oluşan tecrübeli akademik ve idari kadroları ile öğrencilerin ihtiyaç duyduğu her an yanlarında olacaklarını belirtti.

        Çuvalcı, 2 Ekim'de başlayacak 2023-2024 eğitim öğretim yılı öncesi yayımladığı mesajda, üniversite olarak kalkınma ve ilerleme yolunda Türkiye'yi hedeflerine ulaştıracak nitelikli insan gücü yetiştirmenin en büyük hedefleri olduğunu vurguladı.

        Genç ve dinamik nüfusa sahip Türkiye'yi, gençlerin geleceğe taşıyacağının altını çizen Çuvalcı, öğrencilere şöyle seslendi:

        "Artık KTÜ ekolünün bir parçasısınız. KTÜ olarak bilmenizi isterim ki geleceğimizin teminatı gençlerimizin iyi bir eğitim alması, kaliteli bir mesleki eğitimin yanı sıra gelişmeye ve araştırmaya açık bir bakış açısına sahip olabilmeleri, özgüveni yüksek, milli ve manevi değerlerine bağlı nesiller yetiştirilmesi için bütün imkanlarımızı seferber ettik. KTÜ 68 yıllık geçmişiyle, daima değişimi, ilerlemeyi kendine hedef edinmiştir. Bu hedef doğrultusunda yeni eğitim öğretim yılında da çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

        Çuvalcı, KTÜ'nün yeni eğitim öğretim yılına 33 bini aşkın öğrenci ile 2 Ekim'de başlayacağına işaret ederek, "Öğrencilerimizin daha iyi bir eğitim görmesi için bütün hazırlıklarımızı tamamladık. Alanında en iyilerden oluşan, tecrübeli akademik ve idari kadromuzla üniversitemiz ihtiyaç duyduğunuz her an yanınızda olacaktır." ifadelerini kullandı.

        Prof. Dr. Çuvalcı, 2023-2024 eğitim öğretim yılının akademik ve idari personele, öğrencilere ve ülkeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

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