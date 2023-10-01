Trabzon Valisi Yıldırım Ankara'daki terör saldırısını kınadı

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Ankara'daki terör saldırısını kınadı.

Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığının Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne gelen 2 teröristin bombalı saldırı eyleminde bulunduğunu anımsattı.

Teröristlerden birinin kendini patlattığını ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Diğer terörist güvenlik güçlerimizce etkisiz hale getirilmiştir. Bu menfur olayı tel'in ediyor, açılan ateş sırasında hafif yaralanan kahraman iki Emniyet mensubumuza Allah'tan acil şifalar diliyorum. İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'nın sözünü biz de buradan tekrarlıyoruz, 'Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz amansızca devam edecektir.'"