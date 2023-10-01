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        Trabzonspor'dan kurucu başkan Ali Osman Ulusoy için anma mesajı

        Trabzonspor Kulübü, kurucu başkan Ali Osman Ulusoy için vefatının 9. yılında anma mesajı yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 15:24 Güncelleme: 01.10.2023 - 15:24
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        Trabzonspor'dan kurucu başkan Ali Osman Ulusoy için anma mesajı
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        Trabzonspor Kulübü, kurucu başkan Ali Osman Ulusoy için vefatının 9. yılında anma mesajı yayımladı.

        Kulübün internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, kurucu başkan merhum Ulusoy'u rahmet ve minnetle andıkları belirtildi.

        Trabzon'un Of ilçesinde 1927 yılında dünyaya gelen Ali Osman Ulusoy'un, ilköğreniminin ardından nakliyecilik alanında çalışmaya başladığı ifade edilen açıklamada, başarılı iş yaşamında Ulusoy Holding gibi Türkiye'nin alanında önde gelen kuruluşlarından birine imza atan Ulusoy'un, 2 Ağustos 1967 ile 8 Şubat 1968 arasında bordo-mavili kulübün ilk başkanlığını yaptığı aktarıldı.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "272 günlük görev süresinin ardından başkanlığı, diğer kurucu başkanımız Rıfat Dedeoğlu'na devreden Ulusoy, 1969 seçimlerinde yeniden başkan seçilerek görevi ikinci kez devraldı. Başkanlık görevi sona erdikten sonra dahi Sayın Ulusoy, 'Kulübüme hizmet etmek benim için şereftir. Trabzonspor'un hangi kademesinde olursa olsun göreve hazırım.' diyecek kadar kulübümüze bağlı bir isimdi. Trabzonspor'umuzun ilk yıllarından yaşamının son gününe kadar kulübümüzün başarısını arzulayan Ulusoy, aynı şekilde Trabzon için de bu halis duyguları taşıdı. Trabzon'un kalkınması, gelişmesi ve büyümesi için hayatı boyunca hep öncü isimlerden biri oldu. 2014 yılında aramızdan ayrılan Ali Osman Ulusoy'u, Trabzonspor'umuza verdiği büyük emekler, Trabzon'un iktisadi ve sosyal yaşamına sunduğu önemli katkılardan dolayı, bir defa daha saygı ve minnetle anıyoruz. Ruhu şad olsun."

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