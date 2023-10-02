Trabzon Valisi Yıldırım, su baskınları yaşanan Sürmene'de incelemelerde bulundu
Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, şiddetli yağışın ardından su baskınları yaşanan Sürmene ilçesini ziyaret etti.
Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, şiddetli yağışın ardından su baskınları yaşanan Sürmene ilçesini ziyaret etti.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Vali Yıldırım'ın, ziyaretinde Sürmene Kaymakamı Mehmet Ali Öztürk, Sürmene Belediye Başkanı Rahmi Üstün ve beraberindekilerden ilçedeki son durum hakkında bilgi aldığı belirtildi.
Paylaşımda, Yıldırım'ın beraberindekilerle iş yerini su basan esnafı ziyaret edip "geçmiş olsun" temennisinde bulunarak, hasar tespit çalışmaları konusunda kaymakam Öztürk ve AFAD görevlilerine talimat verdiği kaydedildi.