Trabzon'da gürültülü egzoz nedeniyle 2 sürücüye toplam 8 bin 128 lira ceza
Trabzon'da gürültülü egzoz kullanan 2 sürücüye toplam 8 bin 128 lira ceza uygulandı.
Trabzon'da gürültülü egzoz kullanan 2 sürücüye toplam 8 bin 128 lira ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, il ve ilçe merkezlerinde trafik ekiplerince gürültü çıkararak çevreye rahatsızlık veren araç sürücülerine yönelik çalışma yürütüldü.
Ekipler, gürültülü egzoz kullanan 2 sürücüye toplam 8 bin 128 lira ceza kesti.
Sürücülerin ceza puanları düşürülürken, araçlar trafikten men edildi.