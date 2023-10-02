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        Trabzon'da gürültülü egzoz nedeniyle 2 sürücüye toplam 8 bin 128 lira ceza

        Trabzon'da gürültülü egzoz kullanan 2 sürücüye toplam 8 bin 128 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 18:18 Güncelleme: 02.10.2023 - 18:18
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        Trabzon'da gürültülü egzoz nedeniyle 2 sürücüye toplam 8 bin 128 lira ceza
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        Trabzon'da gürültülü egzoz kullanan 2 sürücüye toplam 8 bin 128 lira ceza uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, il ve ilçe merkezlerinde trafik ekiplerince gürültü çıkararak çevreye rahatsızlık veren araç sürücülerine yönelik çalışma yürütüldü.

        Ekipler, gürültülü egzoz kullanan 2 sürücüye toplam 8 bin 128 lira ceza kesti.

        Sürücülerin ceza puanları düşürülürken, araçlar trafikten men edildi.

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