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        KTÜ'de akademik yılı açılış töreni düzenlendi

        Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) 2023-2024 akademik yılı açılış töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 19:01 Güncelleme: 02.10.2023 - 19:01
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        KTÜ'de akademik yılı açılış töreni düzenlendi
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        Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) 2023-2024 akademik yılı açılış töreni gerçekleştirildi.

        KTÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kanuni Yerleşkesi Atatürk Gençlik Anıtı önünde gerçekleştirilen törene, Rektör Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, rektör yardımcıları Prof. Dr. Akif Cinel, Prof. Dr. Cemil Rakıcı, fakülte dekanları, enstitü ve meslek yüksekokulu müdürleri ile çok sayıda akademik, idari personel ve öğrenci katıldı.

        Törende saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Rektör Çuvalcı, anıta çelenk sundu.

        Çuvalcı, burada yaptığı konuşmada, yeni akademik yılın sağlıklı ve her açıdan verimli olmasını dileyerek, şunları kaydetti:

        "Malumunuz üniversitemiz 1955 yılında, 68 yıl önce kuruldu. Eğitim öğretim hayatına 1963'te Maşatlık'taki Atatürk İlköğretim Okulu'nda başladı. Bugün aslında tam tevafuk 61'inci eğitim öğretim yılının açılışını yaptık. Bundan önce koronavirüs sebebiyle okulumuz kapalı kalmıştı, çevrimiçi eğitim vermiştik. En son deprem sebebiyle bahar yarıyılında gençlerimizden ayrı kalmıştık. Şimdi öğrencilerimiz geldiler. Onlarsız buralar asudeydi, ıssızdı. Bugün itibarıyla öğrencilerimizle kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz."

        KTÜ ailesi olarak büyük bir camia olduklarını vurgulayan Çuvalcı, "Akademisyenlerimiz, idari personelimiz, öğrencilerimiz ve tüm paydaşlarımızla büyük başarı hedefleriyle yeni eğitim öğretim yılına başlamış bulunuyoruz. 253 bini aşkın mezunu, dünyanın ve ülkemizin farklı noktalarından gelen 33 bini aşkın öğrencisiyle yerelden, genele küreselleşme sürecini sürdürmektedir. Unutulmamalıdır ki KTÜ çatısı altında hedef her zaman başarılı olmak ve bilimin ışığında insanlığa fayda sağlamaktır."​​​​​​​ ifadelerini kullandı.

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