Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Trabzon Valiliği'ni ziyaret etti
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Trabzon Valiliği'ne ziyarette bulundu.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Trabzon Valiliği'ne ziyarette bulundu.
Kentte bir dizi programa katılan Erbaş, Vali Aziz Yıldırım ile görüşerek valilik şeref defterini imzaladı.
Vali Yıldırım, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Erbaş'a yöresel hediyeler sundu.
Ziyarette, Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafiz Osman Şahin, Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Şaban Kondi ve İl Müftüsü Selami Aydın da yer aldı.