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        Trabzonspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 6 Ekim Cuma günü deplasmanda Yukatel Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 12:37 Güncelleme: 03.10.2023 - 12:37
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        Trabzonspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 6 Ekim Cuma günü deplasmanda Yukatel Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Nenad Bjelica yönetimindeki antrenmana, sakatlıkları bulunan Hüseyin Türkmen, Orsic, Pepe, Kourbelis, Fountas ve Benkovic katılmadı.

        Hüseyin Türkmen ve Orsic'in uzun süreli sakatlığının devam ettiği ve tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

        Kourbelis ve Fountas'ın dünkü antrenmanlarda aldıkları darbeye bağlı ödemleri olduğu, Teklic'in de alt adalesinde ağrı hissettiği için antrenmanda yer almadığı bildirildi.

        Pendikspor maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Benkovic'in ise arka adalesinde spazm bulunduğu ve bu nedenle çalışmaya katılmadığı kaydedildi.

        Nicolas Pepe ise özel antrenmanlar dahilinde çalışmalarını takımdan ayrı gerçekleştiriyor. Fernandez de bireysel çalışmalarının ardından zaman zaman takıma katılıyor.

        Futbolcular antrenmanda pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç yaptı.

        Trabzonspor, yarın yapacağı çalışmayla hazırlıklarına devam edecek.

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