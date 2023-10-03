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        Of'ta Mevlid-i Nebi Haftası programı düzenlendi

        Trabzon'un Of ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 15:15 Güncelleme: 03.10.2023 - 15:18
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        Of'ta Mevlid-i Nebi Haftası programı düzenlendi
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        Trabzon'un Of ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

        Şehit Fahrettin Yavuz İmam Hatip Ortaokulu konferans salonunda gerçekleştirilen program, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden programda, Okul Müdürü Şevket Bulutoğlu konuşma yaptı. Programda öğrenciler ilahiler ve hadisler okudu.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, program sonunda yaptığı konuşmada, programı düzenleyen okul müdürü, öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.

        Emeği geçenlere teşekkür eden Kabahasanoğlu, "Rabbim hepimizi Peygamberimize layık ümmet eylesin. Kıyamette onun sancağında buluştursun." dedi.

        Programa, AK Parti Of İlçe Başkanı Ahmet Çapoğlu, Serince Mahallesi Muhtarı Sultan Göktaş, Okul Aile Birliği Başkanı Mevlüt Baş, okul müdürleri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

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