Trabzon'da "Girişimci Kadınlar Buluşması" gerçekleştirildi

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Avrupa Birliği Bilgi Merkezi'nin düzenlediği "Girişimci Kadınlar Buluşması"na Trabzon, Eskişehir ve Şanlıurfa'dan katılan kadınlar tecrübelerini paylaştı.

TTSO Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen programda, dış ticaret danışmanı Zeynep İyiler, girişimci kadınlara yeşil dönüşüm ve dijital girişimcilik konularında bilgi verip sorularını yanıtladı.

TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi de geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva'ya rahmet dileyerek, Paşayeva'nın hayatı boyunca duruşuyla Türk kadınına örnek olduğunu söyledi.

Çelebi, kadınların girişimci ve güçlü olması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Öncelikle geçmişimizi, tarihimizi bilmekte fayda var. Biz kimiz, nereden geldik? Binlerce yıllık bilinen tarihimizde gerçekten dünyaya damga vuran birkaç ulustan bir tanesiyiz. Hatta tek ulusuz. Burada bir milliyetçilik ya da bir Turancılık yapmıyorum. Türk kadının ruhundaki gücü sizlere söylemeye çalışıyorum. Gerçekten damarlarımızdaki bu kan oldukça bizim dünyada yapamayacağımız şey yoktur. Geleceğimiz olarak çok çalışacağız. Çok mücadele vereceğiz ve güçlü olacağız."

TOBB Trabzon İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Zühal Akyüzlü ise kadınların bir arada olmasından duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Şüphesiz ki farklı coğrafyalarda bulunan Eskişehir, Urfa ve Trabzon'u bir araya getirerek girişimci kadınları arasında sektörel, ticari işbirlikleri yapacağı sosyo-kültürel bağların kurulacağı, hatta yeni girişimcilerin de önünü açan kolektif bir süreci başlatacaktır. 2019 yılında Trabzon, Şanlıurfa olarak gerçekleştirdiğimiz bu etkinliğin bugün diğer illeri de içine alarak büyümesi bizi çok mutlu etti." dedi.

Program, İyiler'in moderatörlüğünde gerçekleşen panelle devam etti.

Cuma gününe kadar farklı etkinliklerle devam edecek programda, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yetim, TTSO Meclis Başkanı Mustafa Şadan Eren, TOBB Eskişehir Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Elif Gürkaynak, TOBB Şanlıurfa Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Vekili Hatice Kübra İlhan da konuşma yapıp katılımcılara kadın girişimciliğinin önemini anlattı.