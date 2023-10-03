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        Trabzonlu öğretmen "Ben Pamuk" adlı kitabını kedi kostümü giyerek tanıttı

        Trabzonlu beden eğitimi öğretmeni Necmi Aksu, kedileri anlattığı "Ben Pamuk" adlı kitabını kedi kostümü giyerek tanıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 17:30 Güncelleme: 03.10.2023 - 17:30
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        Trabzonlu öğretmen "Ben Pamuk" adlı kitabını kedi kostümü giyerek tanıttı
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        Trabzonlu beden eğitimi öğretmeni Necmi Aksu, kedileri anlattığı "Ben Pamuk" adlı kitabını kedi kostümü giyerek tanıttı.

        Ortahisar ilçesindeki Aydınlıkevler İmam Hatip Ortaokulu'nda görev yapan Aksu, 6'ncı kitabı "Ben Pamuk" için "4 Ekim Hayvanları Koruma Günü" öncesi imza günü düzenledi.

        Okuldaki programa kedi kostümü giyerek gelen Aksu, tanıtımını yaptığı kitabını öğrencileri için imzaladı.

        Aksu, burada yaptığı konuşmada, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde farkındalık yaratmayı, aynı zamanda çocuklara hayvan sevgisi kazandırmayı amaçladığını söyledi.

        Kitabında, sokağa atılan bir kedinin yaşadığı sıkıntıları anlattığını belirten Aksu, "Bu kitapta kedilerle ilgili tüm bilgiler var. Bu kitabı okuyan insanların kedilerle ilgili düşünceleri değişecek. Kedilerin mucizevi hayvanlar olduğunu öğrenecekler." dedi.

        Aksu, "Ben Pamuk"un gelirini daha önceki kitaplarında olduğu gibi sahipsiz hayvanlara bağışlayacağını ifade ederek, sokaklarda besleme yaptığını, yüzlerce hayvana baktığını anlattı.

        Sahipsiz hayvanlara şiddeti kınadığını dile getiren Aksu, dünyada bütün canlıların beraber yaşaması gerektiğini kaydetti.

        Okul Müdürü Muhammet Ali Danışman ise hayvanlara karşı sevgi ve empati anlayışı içerisinde hareket ettiklerinin altını çizerek, okulda besledikleri kedilerle öğrencilerine hayvanlara karşı şefkat, merhamet ve sevgi ortamı oluşturduklarını söyledi.

        Öğrencilerden Ecrin Aydemir, Necmi Aksu'ya hayvanları sevdiği için minnettar olduğunu belirterek, "Hayvanları sevmeliyiz. Onlar bizim için çok önemli." ifadesini kullandı.

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