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        Trabzon'da ayı, seyir halindeki otomobile zarar verdi

        Trabzon'un Çaykara ilçesinde seyir halindeyken ayının saldırdığı otomobil hasar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 17:34 Güncelleme: 03.10.2023 - 17:36
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        Trabzon'da ayı, seyir halindeki otomobile zarar verdi
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        Trabzon'un Çaykara ilçesinde seyir halindeyken ayının saldırdığı otomobil hasar gördü.

        Ahmet Çakır, gazetecilere, sabah saat 06.30'da otomobiliyle ilçe merkezinden Ataköy Mahallesi'ne gittiğini söyledi.

        Aracın hızının fazla olmadığını belirten Çakır, şunları kaydetti:

        "Tahminen 30-40 kilometre hızla gidiyordum. Şelale bölgesini geçtikten sonra yolun kuytu bölümünde bir anne ayı ve 3 yavrusu vardı. Ben onları fark etmedim. Anne ayı pençesini aracın ön kaputuna geçirdi. O an ne yapacağımı bilemedim. Ani bir kararla geriye doğru gitmeye karar verdim, 3 metre kadar gittim. Ayı aracımı bırakarak yavrularıyla yolun aşağısına doğru kaçtı. Hayatımda böyle bir olay ile ilk defa karşılaştım."

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