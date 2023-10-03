Trabzon'da ayı, seyir halindeki otomobile zarar verdi

Trabzon'un Çaykara ilçesinde seyir halindeyken ayının saldırdığı otomobil hasar gördü.

Ahmet Çakır, gazetecilere, sabah saat 06.30'da otomobiliyle ilçe merkezinden Ataköy Mahallesi'ne gittiğini söyledi.

Aracın hızının fazla olmadığını belirten Çakır, şunları kaydetti:

"Tahminen 30-40 kilometre hızla gidiyordum. Şelale bölgesini geçtikten sonra yolun kuytu bölümünde bir anne ayı ve 3 yavrusu vardı. Ben onları fark etmedim. Anne ayı pençesini aracın ön kaputuna geçirdi. O an ne yapacağımı bilemedim. Ani bir kararla geriye doğru gitmeye karar verdim, 3 metre kadar gittim. Ayı aracımı bırakarak yavrularıyla yolun aşağısına doğru kaçtı. Hayatımda böyle bir olay ile ilk defa karşılaştım."