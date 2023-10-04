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        Trabzon'da 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinliği düzenlendi

        Trabzon'da, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Büyükşehir Belediyesine ait Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 14:54 Güncelleme: 04.10.2023 - 15:10
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        Trabzon'da 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinliği düzenlendi
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        Trabzon'da, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Büyükşehir Belediyesine ait Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde program düzenlendi.

        Ortahisar ilçesine bağlı Kutlugün Mahallesi'ndeki merkezde gerçekleştirilen programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve eşi Sevcan Zorluoğlu, İl Tarım ve Orman Müdürü İsa Kaplan, Trabzon Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği (TRAHAYKO) Başkanı Lütfiye Tüzün Kurban ile öğrenciler katıldı.

        Eşi Sevcan Zorluoğlu ile merkezi gezen Zorluoğlu, yetkililerden merkezdeki hayvanların durumları hakkında bilgi aldı.

        Programda konuşan Zorluoğlu, Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde sokak hayvanlarının kısırlaştırılması, hasta olanlarının tedavileri, sakat ve yaşlı olup sokakta yaşayamayacak durumda olan köpeklerin bakımının yapıldığını söyledi.

        Zorluoğlu, son 4 yılda ileri bir noktaya taşıdıkları merkezin Türkiye'de büyükşehir belediyelerde bulunan en donanımlı merkez olduğuna işaret etti.

        İl Tarım ve Orman Müdürü İsa Kaplan da her hayvanın değerli ve insanlara emanet olduğunu belirterek, "Medeniyetimizde en küçüğünden en büyüğüne kadar her hayvan değerlidir ve biz insanoğluna emanet edilmiştir. Ecdadımızın çok güzel eserleri vardır. Bu varlık alemine sevgi şefkat nazarıyla bakalım. Hiçbir canlıyı incitmeyelim. Özellikle kış şartlarında havanlara karşı duyarlı olalım." ifadelerini kullandı.

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