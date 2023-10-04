Çekya Büyükelçiliği, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü kapsamında Trabzon'da "Çekya Cevherleri" fotoğraf sergisi açıldı.

Hamamizade İhsan Bey Kültür ve Sanat Merkezi sergi salonunda sanatseverlerin beğenisine sunulan sergide Çek fotoğraf sanatçısı Libor Svacek'in eserleri sergilendi.

Sergiye katılan Çekya'nın Ankara Büyükelçiliği Elçi Müsteşarı Jiri Borcel katıldı. Borcel sanatseverlere sergi hakkında bilgi verdi.

Borcel, AA muhabirine, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılında Çekya'yı en iyi anlatan fotoğrafları Trabzon halkıyla buluşturmak istediklerini söyledi.

Türk ve Çek halkının iletişimini sağlayarak insanların birbirlerini tanımaları için çaba harcadığını vurgulayan Borcel, "Ülkemizin güzelliklerini sergilemek ve o güzellikleri kendi gözleriyle görmelerini sağlamak amacıyla Trabzon ve Türk halkını ülkemize davet etmek istiyoruz." dedi.

Borcel, daha önce Gaziantep ve Kayseri gibi illerde de farklı sergiler açtıklarını dile getirerek "Trabzon'da ilk kez 'Çekya Cevherleri' isimli fotoğraf sergisini açtık. Trabzon ve Karadeniz Bölgesi Türkiye'deki en sevdiğim bölge diyebilirim ve bana doğa özellikleriyle ülkemi hatırlatıyor." diye konuştu.

Borcel tüm sanatseverleri 13 Ekim'de sona erecek sergiye davet etti.