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        Trabzon'da fuhuş operasyonunda 8 kişi yakalandı

        Trabzon'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 10:55 Güncelleme: 05.10.2023 - 10:55
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        Trabzon'da fuhuş operasyonunda 8 kişi yakalandı
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        Trabzon'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, fuhuşla mücadele çalışmaları kapsamında Çömlekçi Mahallesi'nde operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, cinsel içerikli tekliflerle çevreyi rahatsız eden 8 kadın yakalandı.

        Gözaltına alınan şüpheliler, zührevi hastalıklar taşıyıp taşımadıklarının belirlenmesi için hastaneye sevk edildi.

        Şüpheliler hakkında, kişi başı 617 lira idari para cezası uygulandı.

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