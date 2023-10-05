Trabzon'da fuhuş operasyonunda 8 kişi yakalandı
Trabzon'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.
Trabzon'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, fuhuşla mücadele çalışmaları kapsamında Çömlekçi Mahallesi'nde operasyon düzenlendi.
Operasyonda, cinsel içerikli tekliflerle çevreyi rahatsız eden 8 kadın yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler, zührevi hastalıklar taşıyıp taşımadıklarının belirlenmesi için hastaneye sevk edildi.
Şüpheliler hakkında, kişi başı 617 lira idari para cezası uygulandı.