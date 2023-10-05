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        Trabzon'da kaçak silah operasyonunda 2 kişi yakalandı

        Trabzon'da düzenlenen kaçak silah operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 11:16 Güncelleme: 05.10.2023 - 11:21
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        Trabzon'da kaçak silah operasyonunda 2 kişi yakalandı
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        Trabzon'da düzenlenen kaçak silah operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince durdurulan bir araçta arama yapıldı.

        Aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca ve silahlara ait 3 şarjör ve 4 fişek ele geçirildi.

        Araçta bulunan R.B. ve N.Ş. gözaltına alındı.

        Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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