Trabzon'da kaçak silah operasyonunda 2 kişi yakalandı
Trabzon'da düzenlenen kaçak silah operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.
Giriş: 05.10.2023 - 11:16 Güncelleme: 05.10.2023 - 11:21
Trabzon'da düzenlenen kaçak silah operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince durdurulan bir araçta arama yapıldı.
Aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca ve silahlara ait 3 şarjör ve 4 fişek ele geçirildi.
Araçta bulunan R.B. ve N.Ş. gözaltına alındı.
Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.