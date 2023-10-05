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        Trabzon Devlet Tiyatrosu "Yalancı" oyununu sahneleyecek

        Trabzon Devlet Tiyatrosu (TDT), yeni sezonun ilk oyunu "Yalancı"yı yarın akşam sanatseverlerin beğenisine sunacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 14:45 Güncelleme: 05.10.2023 - 15:34
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        Trabzon Devlet Tiyatrosu "Yalancı" oyununu sahneleyecek
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        Trabzon Devlet Tiyatrosu (TDT), yeni sezonun ilk oyunu "Yalancı"yı yarın akşam sanatseverlerin beğenisine sunacak.

        Carlo Goldoni'nin yazdığı, Tarık Levendoğlu'nun çevirisini yaptığı ve Levent Suner'in yönettiği oyunda, Ahmet Uzuner, Ensar Kaplan, Bedirhan Arpacı, Hazar Altuntaş, Derya Hatipoğlu, Dilan Serinyel, Pelin Beğendi, Mahir Elvan, Volkan Satır, Ercan Kılıçarslan ve Selin Karayağız rol alıyor.

        Dekor tasarımını Hasan Yavuz, kostüm tasarımını Funda Çebi, ışık tasarımını Nihat Bahar, müziklerini Emin Serdar Kurutçu ve koreografisini Özgür Adam İnanç'ın yaptığı oyunun, yönetmen yardımcılığını da Ahmet Uzuner yapıyor.

        Klasik komedi olan oyun ise şöyle özetleniyor:

        "Aşkların bile alınıp satılabildiği bir dünya algısı. Hayatın birdenbire umulmadık bir biçimde yalanın kendisi olduğunu anladığımız o sihirli an. Yaşasın ince buluşlar. Hadi dansımızı edelim."

        Oyunun prömiyeri, 6 Ekim Cuma günü saat 20.00'de Haluk Ongan Sahnesi'nde gerçekleştirilecek.

        Oyun, 7-12-13 ve 14 Ekim'de sahnelenmeye devam edecek.

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