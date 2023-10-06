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        Doğu Karadeniz'den 2023 yılında yapılan ihracat 1 milyar doları aştı

        Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den yılın 9 ayında 1 milyar 31 milyon 871 bin dolar tutarında ihracat gerçekleştirildiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 12:24 Güncelleme: 06.10.2023 - 12:24
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        Doğu Karadeniz'den 2023 yılında yapılan ihracat 1 milyar doları aştı
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        Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den yılın 9 ayında 1 milyar 31 milyon 871 bin dolar tutarında ihracat gerçekleştirildiğini bildirdi.

        Kalyoncu, yazılı açıklamasında, Ocak-Eylül 2023'te Trabzon'dan 784 milyon 581 bin, Rize'den 164 milyon 931, Artvin'den 47 milyon 771 bin ve Gümüşhane'den 34 milyon 588 bin dolar olmak üzere bölgeden toplam 1 milyar 31 milyon 871 bin dolarlık ihracat yapıldığını belirtti.

        En fazla ihracat gerçekleştirilen sektörlerin başında fındık, su ürünleri ve hayvancılık mamulleri ile yaş meyve ve sebzenin geldiğini aktaran Kalyoncu, ihracatın geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 6 artığını ifade etti.

        Kalyoncu, Doğu Karadeniz'den bu dönem içerisinde 135 ülkeye ihracat yapıldığını kaydederek, en fazla ihracat yapılan ülkeleri Rusya Federasyonu, İtalya, Gürcistan, Almanya ve Çin olarak sıraladı.

        Fas, İran, Finlandiya, Malezya ve Endonezya'ya ihracatta önemli artış yaşandığına dikkati çeken Kalyoncu, şöyle devam etti:

        "Geçtiğimiz yılın aynı döneminden farklı olarak başta İzlanda, Myanmar, Togo ve Madagaskar olmak üzere 13 farklı ülkeye ihracat gerçekleştirilmiştir. Yurt dışı pazarlardaki enflasyonist baskıların yol açtığı talep daralması, ülkemiz tarafında ise enerji ve girdi maliyetlerine yapılan yüksek oranlı zamların yol açtığı ihraç maliyetlerindeki artışlar, ihracatçımızın rekabet imkanını yok etmiş ve rakip ülkeler eşdeğerinde fiyat verilememesi nedeniyle birçok müşteri daha düşük fiyatların olduğu ülkelere yönelmiştir."

        Kalyoncu, ihracatta sıçrama yaptıracak ve rekabet imkanı kazandıracak yeni destek tedbirlerinin uygulamaya konulmasının en büyük beklentileri olduğunu kaydetti.

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