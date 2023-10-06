Trabzon'da fuhuş operasyonunda 3 kişi yakalandı
Trabzon'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Trabzon'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, fuhuşla mücadele çalışmaları kapsamında Ortahisar ilçesinde bir otel ve ikamette fuhuş yapıldığı istihbaratı üzerine operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 3 kişi yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler, zührevi hastalıklar taşıyıp taşımadıklarının belirlenmesi için hastaneye sevk edildi.
Şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.