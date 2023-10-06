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        Trabzon'da fuhuş operasyonunda 3 kişi yakalandı

        Trabzon'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 14:15 Güncelleme: 06.10.2023 - 14:15
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        Trabzon'da fuhuş operasyonunda 3 kişi yakalandı
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        Trabzon'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, fuhuşla mücadele çalışmaları kapsamında Ortahisar ilçesinde bir otel ve ikamette fuhuş yapıldığı istihbaratı üzerine operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, 3 kişi yakalandı.

        Gözaltına alınan şüpheliler, zührevi hastalıklar taşıyıp taşımadıklarının belirlenmesi için hastaneye sevk edildi.

        Şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.

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