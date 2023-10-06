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        KTÜ'nün Farabi Aktüel Dergisi tanıtıldı

        Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesinin, Farabi Aktüel Dergisi'nin "Kaybolan Değerlerimiz" temasıyla yayınlanan üçüncü sayısının tanıtım programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 21:07 Güncelleme: 06.10.2023 - 21:17
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        KTÜ'nün Farabi Aktüel Dergisi tanıtıldı
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        Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesinin, Farabi Aktüel Dergisi'nin "Kaybolan Değerlerimiz" temasıyla yayınlanan üçüncü sayısının tanıtım programı düzenlendi.

        Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'ndeki programda konuşan Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, doktorluk mesleğinin önemine işaret ederek tıp bilimiyle uğraşanların ince ruhlu ve kendilerinden daha çok başkalarını düşünen insanlar olduğunu söyledi.

        Doktorların hangi bölümde görev yaparsa yapsın, insanların acılarını dindirmek, ağrılarını, sızılarını azaltmak için ellerinden geleni yaptıklarının altını çizen Yıldırım, "Bu konuda gecelerini gündüzlerine katıyorlar ve bu fedakarlıkta kendilerini de ailelerini de unutuyorlar. Hepsine teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, var olsunlar. İyi ki varsınız." dedi.

        KTÜ Farabi Hastanesinin acil servisinde 9 Eylül'de, yakınlarını ziyaret için hastaneye gelen iki kişiyle yaşanan tartışmadan sonra kalp krizi geçiren ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren güvenlik görevlisi Ali Kemal Sağlam'ın vefatının herkesi üzdüğünü belirten Yıldırım, "Şiddetin her türlüsünü ister insana ister sağlıkçıya ister kadına ister çiçeğe böceğe nereye yapılırsa yapılsın, şiddetin her türlüsünü reddediyoruz, lanetliyoruz. İnşallah bir daha böyle elim olaylar yaşanmaz diye dua ediyor, temenni ediyoruz." diye konuştu.

        KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı da insanların üniversiteyi hastaneden aldıkları hizmetle değerlendirdiklerini belirterek KTÜ Farabi Hastanesinin, üniversitenin şehirle bütünleşmesinde önemli bir kilometre taşı, önemli bir etken olduğunu kaydetti.

        Üniversitenin şehirle bütünlüğüne önem verdiklerini ifade eden Çuvalcı, "Bizim birinci ve asli görevimiz çağdaş en son bilgilerle öğrenci yetiştirmek. İkinci görevimiz bilgiyi öğretmek, Ar-Ge yapmak ve topluma faydalı olmak. Bu manada bu toplantıları çok önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

        KTÜ Farabi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Celal Tekinbaş da toplum ve devletlerin gelişmişlik derecesinin sadece ekonomik gelişimle değil, kültür, sanat, edebiyat ve spor gibi dallardaki gelişmiş eserleriyle olduğunu söyledi.

        Derginin 3'üncü sayısını 'Kaybolan Değerlerimiz' temasıyla çıkarttıklarını dile getiren Tekinbaş, şunları kaydetti:

        "Biz sadece hastalarımızı tedavi etmek, onları sağlıklarına kavuşturmak ya da hasta olmamalarını sağlamak için çalışmıyoruz, çalışamayız. Bizim bu topluma vermek istediğimiz bir entelektüel yük var. Bu yükü de onlara ulaştırmamız gerekiyor. Onu da bu sayede yapıyoruz. Biz elimizden geldiği kadarıyla yapıyoruz, devletimiz bizi destekleriyle kamuoyunun ya da kurumların destekleriyle beraber inşallah bu kıvılcımı daha ileriye götürmek için biz gayret sarf ediyoruz."

        Konuşmaların ardından dergi editörü Prof. Dr. Abdülkadir Gündüz'ün moderatörlüğünde, dergide yazıları bulunan yazarlar söyleşide bulundu.

        Fotoğraf sergisinin de yer aldığı programa Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu ile kamu kurum müdürleri ve davetliler katıldı.

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