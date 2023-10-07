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        Trabzonspor, teknik direktör Bjelica ile deplasmanlarda yıkıldı

        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Yukatel Adana Demirspor'a 1-0 mağlup olan Trabzonspor, teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde dış sahada aldığı sonuçlarla önemli puan kayıpları yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 11:01 Güncelleme: 07.10.2023 - 11:01
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        Trabzonspor, teknik direktör Bjelica ile deplasmanlarda yıkıldı
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        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Yukatel Adana Demirspor'a 1-0 mağlup olan Trabzonspor, teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde dış sahada aldığı sonuçlarla önemli puan kayıpları yaşadı.

        Bordo-mavililer, geçen sezonun 30. haftası öncesinde göreve gelen Nenad Bjelica yönetiminde 16 lig karşılaşmasına çıktı. Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 8 galibiyet, 8 mağlubiyet elde ederken beraberlik hiç yaşamadı, 1,5 puan ortalamasını yakaladı.

        Karadeniz ekibi, dış sahada oynadığı 9 karşılaşmada 7 mağlubiyet, 2 galibiyet alırken 21 puan kaybetti, hanesine sadece 6 puan yazdırabildi.

        - İç ve dış sahada farklı puan ortalamaları

        Trabzonspor, dış sahada oynadığı maçlarda 0,66 gibi düşük puan ortalamasına sahip.

        Bordo-mavililer, iç sahada ise 7 karşılaşmada 6 galibiyet, 1 yenilgi sonunda 18 puan toplarken 2,5 puan ortalaması yakalayarak lige tutundu.

        - 12 puanın 3'ü dış sahada

        Trabzonspor, bu sezon ligde dış sahada 3 mağlubiyet, 1 galibiyet ile topladığı 12 puanın sadece 3'ünü dış sahada elde etti.

        Bordo-mavililer, deplasmanda Galatasaray'a 2-0, Atakaş Hatayspor'a 3-2, Yukatel Adana Demirspor'a 1-0 mağlup olurken tek galibiyetini Kasımpaşa önünde 5-1'lik skorla elde etti.

        Karadeniz ekibi, Bjelica yönetiminde geçen sezon da deplasmanda EMS Yapı Sivasspor'a 4-1, Tümosan Konyaspor'a 2-1, Fenerbahçe ve Başakşehir'e 3-1 yenildi, Bitexen Giresunspor'u ise 4-2 mağlup etti.

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