Trabzon'daki Tünel Akvaryum 16 ayda 446 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı DUYGU AVUNDUK - Trabzon'da, su altındaki canlıların tanıtılması ve bölge turizmine katkı sağlaması amacıyla açılan Tünel Akvaryum'u, 16 ayda 446 bin 117 yerli ve yabancı turist gezdi.

DUYGU AVUNDUK - Trabzon'da, su altındaki canlıların tanıtılması ve bölge turizmine katkı sağlaması amacıyla açılan Tünel Akvaryum'u, 16 ayda 446 bin 117 yerli ve yabancı turist gezdi.

Ortahisar Belediyesince Zağnos ve Tabakhane vadileri arasında yaptırılan 193 metre uzunluğunda, 16 metre genişliğindeki Tünel Akvaryum, ziyaretçilerine kapılarını 19 Mayıs 2022'de açtı.

Tünel Akvaryum'da, eğitimlerin verildiği, balıkların ve diğer canlıların tedavi edildiği alanların yanı sıra her türden akvaryum canlısı yer alıyor.

Akvaryumdaki yılanların deri değişimin dönemlerinin de canlı izlenebildiği bölümler, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Koi balıklarının biberonla beslendiği akvaryumda, dalgıçların temizlik ve yemleme çalışmaları da ilgiyle izleniyor.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AA muhabirine, Tünel Akvaryum'da 80 farklı türden 5 bin deniz canlısı olduğunu belirterek bütün akvaryumlarda olan deniz canlılarını burada bulundurduklarını söyledi.

Bu yaz döneminde bazı günler, yabancı turist sayısının yerli ziyaretçiyi geçtiğine işaret eden Genç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu da bizim için çok kıymetli. 19 Mayıs 2022'den 21 Eylül'e kadar 365 bin 924'ü yerli, 80 bin 193'ü yabancı olmak üzere toplam 446 bin 117 kişi akvaryumu ziyaret etti. Ziyaretçilerin ilgisiyle karşılaştık. Bundan dolayı da çok çok mutluyuz."

Genç, Tünel Akvaryum'un yanına Kuş Parkı oluşturduklarını belirterek "O da ayrı bir destinasyon oldu. Mini bir hayvanat bahçesi tarzında bir aks oluşuyoruz." dedi.

- Bordo-mavi balıklar ilgi görüyor

İstanbul'dan ailesiyle gelen Trabzonlu Kerim Nuroğlu, Trabzon'a kazandırılan Tünel Akvaryum'u görmek istediklerini dile getirerek "Gayet güzel, hoş. Görmediğimiz balıkları da görmüş olduk." değerlendirmesini yaptı.

Köpek balıklarının olduğu bölümden etkilendiğini aktaran Nuroğlu, "Bordo-mavi balıklar tabii vazgeçilmezimiz. Kendi memleketimiz, bizi yansıtan renkler olduğu için daha iyi oldu. Yapanların eline, emeğine sağlık." diye konuştu.

7 yaşındaki Nisanur Nuroğlu da "Burası çok güzel bir yer. Balıklar da ilgimi çekti, bordo-mavili balıkları sevdim." ifadelerini kullandı.