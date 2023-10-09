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        Türk somonu DKİB tarafından Çin'de tanıtılacak

        Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB), Çin'de gerçekleştirilecek fuarda Türk somonunu tanıtacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 10:40 Güncelleme: 09.10.2023 - 10:40
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        Türk somonu DKİB tarafından Çin'de tanıtılacak
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        Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB), Çin'de gerçekleştirilecek fuarda Türk somonunu tanıtacak.

        DKİB'ten yapılan yazılı açıklamada, Su Ürünleri UR-GE Projesi kapsamında, tescilli Türk somonu markası "Turkish Salmon from Black Sea" ile ekimin son haftasında Çin'de "China Fisheries & Seafood Expo 2023 Fuarı"na katılarak Türk somonunun Uzak Doğu pazarlarında tanıtılacağı belirtildi.

        Fuarın Qingdao şehrinde düzenleneceği aktarılan açıklamada, projede yer alan ve su ürünleri ihracatı yapan 9 firmanın fuara katılarak ürünlerini sergileyeceği ifade edildi.

        Fuarda 45 bin metrekare alanda 88 ülkeden 1500 katılımcının stant açmasının beklendiği kaydedilen açıklamada, DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan'ın şu ifadelerine yer verildi:

        "DKİB Su Ürünleri UR-GE projesi katılımcıları olarak kümeleme çalışmaları sonucunda bir güç birliği oluşturduk ve DKİB'in de katkısıyla önemli bir marka yaratarak Türk somonunun uluslararası pazarlarda marka bilinirliğine önemli bir katkı sağladık. Katılım sağladığımız yurt dışı fuarlarda 'Turkish Salmon from Black Sea' markası altında ürünleri sergileyerek, çok güzel geri dönüşler aldık ve firmalarımıza önemli bağlantılar yapma fırsatı sunduk."

        Gürdoğan, pazar çeşitliliğini artırmak ve önemli miktarda su ürünleri tüketimi bulunan Uzak Doğu pazarlarında da bu başarının sürdürülmesi için bu kez rotayı Çin Halk Cumhuriyeti'ne çevirdiklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

        "Vietnam, Japonya, Çin ve Tayland gibi birçok pazarda Türk somonu beğeniyle tüketiliyor ve talep her geçen gün artıyor. Ancak dünyanın en fazla su ürünleri ithalatı yapan 2. ülkesi olması ve kişi başına yıllık su ürünleri tüketim miktarının 37 kilogram gibi yüksek bir seviyede bulunmasına rağmen Çin Halk Cumhuriyeti'ne su ürünleri ihracatımızın düşük düzeyde bulunması bize Çin pazarında daha aktif tanıtım yapılması gerektiğini gösterdi. Sektör fuarları bir yandan sektör trendlerini ve altyapısını yerinde incelenmesine fırsat yaratırken, diğer yandan da yeni alıcılarla buluşmamıza olanak sağlıyor."

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