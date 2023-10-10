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        Türk somonunun 9 aylık ihracatında Rusya başı çekti

        MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Türkiye'den yılın 9 ayında Rusya Federasyonu başta olmak üzere 41 ülkeye Türk somonu ihraç edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 12:21 Güncelleme: 10.10.2023 - 12:21
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        Türk somonunun 9 aylık ihracatında Rusya başı çekti
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        MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Türkiye'den yılın 9 ayında Rusya Federasyonu başta olmak üzere 41 ülkeye Türk somonu ihraç edildi.

        AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, iç sularda kurulu çiftliklerde belli bir ağırlığa ulaştıktan sonra Karadeniz'deki deniz kafeslerine aktarılarak yetiştirilen Türk somonunun ocak-eylül ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artarak 289 milyon 225 bin 785 dolara ulaştı. İhraç edilen ürün miktarı da 36 bin 888 tondan yüzde 18 artışla 43 bin 612 tona çıktı.

        Ocak-eylül döneminde Rusya Federasyonu başta olmak üzere 41 ülkeye Türk somonu satıldı.

        Rusya Federasyonu'na bu dönemde ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 54, değerde yüzde 24 arttı. Söz konusu ülkeye 30 bin 126 ton Türk somonu ihraç edilerek 177 milyon 913 bin 657 dolar kazanıldı.

        Rusya Federasyonu'nu 39 milyon 631 bin dolarla Almanya, 24 milyon 115 bin 531 dolarla Vietnam takip etti.

        Geçen yıldan farklı olarak Malezya, Dubai, Ukrayna, Katar, Fransa, Azerbaycan, İspanya, Kuveyt ve Meksika'ya da bu dönem Türk somonu satıldı.

        - "Türk somonunda yıl sonu ihracatından da beklentimiz yüksek"

        DKİB Su Ürünleri Sektör Komitesi Başkanı İsmail Kobya, Türk somonunda yılın 9 ayında ihracatta artışın sürdüğünü söyledi.

        Yılın tamamlanmasına 3 aylık süreç kaldığına işaret eden Kobya, sözlerine şöyle devam etti:

        "Türk somonunda yıl sonu ihracatından da beklentimiz yüksek. İhracatımızın ilerleyen süreçlerde katlanarak artacağına inanıyoruz. Şu an öncelikli pazarımız Rusya ancak DKİB olarak sektörde üretici ve ihracatçıların yer aldığı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projesi kapsamında, firmalarımızı farklı pazarlara yönlendirme ve ülke çeşitliliğini artırma çalışmalarımıza da devam ediyoruz."

        Kobya, bu kapsamda tanıtım çalışmalarına ağırlık verdiklerini vurgulayarak, Avrupa Birliği pazarının hedefleri arasında olduğunu kaydetti.

        Türk somonuna talebin yoğun olduğuna dikkati çeken Kobya, bu kapsamda yeni üretim alanlarının tespitinin önem arz ettiğini sözlerine ekledi.

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