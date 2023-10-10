Trabzon'da köprü ayağında mahsur kalan kedi yavrularını itfaiye kurtardı
Trabzon'un Çaykara ilçesinde bir köprü ayağında mahsur kalan 2 kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Trabzon'un Çaykara ilçesinde bir köprü ayağında mahsur kalan 2 kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Işıklı Mahallesi'ndeki köprünün ayağı ile yol arasındaki boşluktan kedi sesi geldiğini duyanlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Çaykara İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, 2 yavruyu bulundukları yerden aldı.
Kedilerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.