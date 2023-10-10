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        Trabzon'da köprü ayağında mahsur kalan kedi yavrularını itfaiye kurtardı

        Trabzon'un Çaykara ilçesinde bir köprü ayağında mahsur kalan 2 kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 18:01 Güncelleme: 10.10.2023 - 18:01
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        Trabzon'da köprü ayağında mahsur kalan kedi yavrularını itfaiye kurtardı
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        Trabzon'un Çaykara ilçesinde bir köprü ayağında mahsur kalan 2 kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Işıklı Mahallesi'ndeki köprünün ayağı ile yol arasındaki boşluktan kedi sesi geldiğini duyanlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

        Bölgeye gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Çaykara İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, 2 yavruyu bulundukları yerden aldı.

        Kedilerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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