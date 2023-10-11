Of'ta Mevlid-i Nebi Haftası programı düzenlendi

Trabzon'un Of ilçesinde "Mevlid-i Nebi Haftası" dolayısıyla program düzenlendi.

Of Anadolu İmam Hatip Lisesince okulun konferans salonunda gerçekleştirilen program, 9. sınıf öğrencisi İbrahim Elhaç'ın Kur'an-ı Kerim okumasıyla başladı.

Programda, tarih öğretmeni Fırat Orğun "Peygamberimizin Örnek Hayatı" konulu konferans verdi.

Video gösterimi, ilahilerin ve şiirlerin okunmasıyla devam eden programda, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu konuşma yaptı.

Kabahasanoğlu, programda emeği geçenleri kutlayarak, "Peygamberimizin sade yaşamını ondan geriye kalan eşyalardan bir kez daha anlıyoruz. Onun Mekke'nin fethinden sonra gösterdiği tavrın muzaffer komutan gibi değil de sade bir tavır olması, hayatına aynı sadelikte devam etmesi, onun gerçek bir peygamber olduğunu batılı bilim adamları da ifade ediyor." dedi.

Programa, Okul Müdürü Mustafa Çapoğlu, Okul Aile Birliği Başkanı Hasan Koç, okul müdürleri, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.