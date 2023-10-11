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        Trabzon'da yapımı tamamlanan Kuş Parkı yarın hizmete girecek

        Trabzon'da Ortahisar Belediyesince hayata geçirilen ve 19 çeşit kuş türüne ev sahipliği yapacak park, yarın ziyaretçilerine kapılarını açacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 16:53 Güncelleme: 11.10.2023 - 16:55
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        Trabzon'da yapımı tamamlanan Kuş Parkı yarın hizmete girecek
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        Trabzon'da Ortahisar Belediyesince hayata geçirilen ve 19 çeşit kuş türüne ev sahipliği yapacak park, yarın ziyaretçilerine kapılarını açacak.

        Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, yaptığı yazılı açıklamada, Kuş Parkı'nın, Tabakhane Vadisi'nde Trabzon Akvaryum'un çıkış kısmında hayata geçirildiğini belirtti.

        Parkın, Karadeniz Bölgesi'nde ilk olma özelliğini taşıdığını aktaran Genç, şu ifadeleri kullandı:

        "12 Ekim Perşembe günü saat 16.00'da resmi açılışı gerçekleştirilecek Kuş Parkı'nda papağandan tavus kuşuna kadar birçok kuş türü yer alıyor. Kuş Parkı'nda Amerikan papağanı, sultan papağanı, Amazon papağanı, altın ve gümüş sülün, güvercin, ispinoz ve baykuşun yanı sıra tavşan, su kaplumbağası ve cüce keçi bulunuyor. Toplamda 800 metrekare alanı kapsayan Kuş Parkı'nda 19 çeşit kuş türü yer alıyor."

        Genç, Kuş Parkı'nın turizm sektöründe Trabzon için yeni bir cazibe alanı oluşturacağını da vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Akvaryumu gezen ziyaretçiler, Kuş Parkı'nda kuş türlerini yakından görme fırsatı yakalayacak. Bu şekilde hem akvaryumun cazibesini artırmış hem de ziyaretçilerimizde kuş türleriyle ilgili farkındalık oluşturmuş olacağız. Şehrimizde bu temada turizm çeşitliliği oluşturacak projelerin yapılmasına özen gösteriyoruz."

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