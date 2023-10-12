Trabzon'da hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli uyuşturucuyla yakalandı
Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Ortahisar ilçesine bağlı Kozluca Mahallesi'nde yaşayan ve hakkında "kasten yaralama" suçundan yakalama kararı bulunan M.A'yı (62) takibe aldı.
Zanlının evinde yapılan aramada, 818,6 gram kubar esrar, 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 146 çeşitli çaplarda fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.