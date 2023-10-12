AK Parti Trabzon İl Başkanı Mumcu'dan İsrail'in Gazze saldırısına tepki

AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, İsrail'in, Gazze Şeridi'ne yönelik ablukası ve saldırılarını kınadı.

Mumcu, parti binasında düzenlediği basın açıklamasında, İsrail'in 10 Ekim'de ilan ettiği abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sonucunda, çocuk, genç, yaşlı, kadın, erkek 700'ü aşkın kişinin hayatını kaybettiğini, yüzlerce kişinin de yaralandığını söyledi.

Dünyanın, İsrail tarafından Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden ablukanın altında yaşayan masum sivillerin acılarını gördüğünü belirten Mumcu, "İsrail'in Gazze'ye uyguladığı bu abluka, uzun yıllardır devam eden bir insan hakları ihlali ve insani krizin sonucu oluşmuştur. Gazze halkı, yıllardır temel haklarından mahrum bırakılmış ve yaşam koşulları her geçen gün daha da kötüleşmektedir." dedi.

Mumcu, Gazze Şeridi'ndeki ablukanın sonlandırılması ve Gazze halkının yaşam koşullarının iyileştirilmesi için uluslararası toplumun çabalarını artırması gerektiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Gazze halkı, barış ve adalet isteğiyle direnişini sürdürmektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da girişimleriyle uluslararası toplum, Gazze'deki insanların temel haklarına saygı gösterilmesi ve onların daha iyi bir geleceğe sahip olmaları için gereken adımları atmaya davet edilmektedir. 1967 sınırları temelinde bağımsız ve coğrafi bütünlüğe sahip, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin Devletinin hayata geçirilmesi gerekmektedir. Bu konuda geç kaldığımız her gün maalesef bölgemiz çatışma, kan ve gözyaşı girdabından kurtulamayacaktır."

Sivil yerleşimleri hedef almayı doğru bulmadıklarını vurgulayan Mumcu, "Savaşın da bir ahlakı vardır. Abluka uygulamaları savaş ahlakına uymamaktadır. Abluka savaş değil katliamdır. Sivilleri cezalandırmak kimseye kazandırmaz. Masumlar ölmesin, daha fazla kan akmasın. Bölgede etkili tüm aktörleri, barışın tesisi için sorumluluk almaya çağırıyoruz. Biz var olan gücümüz ve çıktığı kadar avazımızla daha adil bir dünyanın mümkün olduğuna dair inancımızı tüm meydanlarda söylemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

​​​​​​​Basın açıklamasında Mumcu'ya il yöneticilerinin yanı sıra kadın ve gençlik kolları başkanları da destek verdi.