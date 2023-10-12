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        Trabzon'da Erasmus Günleri Şenliği düzenlendi

        Avrupa'da her yıl ekim ayında kutlanan Erasmus Günleri Şenliği kapsamında, Trabzon Zağnos Vadisi'nde etkinlikler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 12:26 Güncelleme: 12.10.2023 - 12:34
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        Trabzon'da Erasmus Günleri Şenliği düzenlendi
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        Avrupa'da her yıl ekim ayında kutlanan Erasmus Günleri Şenliği kapsamında, Trabzon Zağnos Vadisi'nde etkinlikler düzenlendi.

        Trabzon Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Erasmus projelerinin görünürlüğünü artırmak ve Trabzon'un 18 ilçesinde yürütülen çalışmaların yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla Erasmus Günleri Şenliği düzenlendi.

        Etkinlikte konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun, Trabzon genelinde farkındalık oluşturmak istediklerini dile getirerek, "Dolayısıyla bugün burada oluşturulan çok farklı etkinlikler ve atölyelerle farkındalık oluşacaktır. İnsanoğlu ne kadar farklı kültürleri tanırsa, ne kadar farklı coğrafyaları görürse, ne kadar farklı bilgilere, enginliklere ulaşırsa kendisi de kültürü ve bilgiyi o denli büyütecek ve geliştirecek imkanlara ulaşacaktır." dedi.

        Den Helder Uluslararası Kadın Merkezi Direktörü Marlies Pfann ise "Burada organizasyonun konuğuyuz. Beş gündür buradayız. Buraya öğrenci olarak getirdiğimiz dünyanın her yerinden kadınlar, Erasmus Yetişkin Eğitimi Projesi Hareketliliği kapsamında kendi kültürlerini tanıtıyorlar." diye konuştu.

        Erasmus Günleri Şenliği'nde öğrenciler kodlama, kültür, sanat, drama, zeka oyunları, bilim, spor, ritim, çocuk oyunları gibi alanlarda birçok atölye çalışmasına katılma fırsatı buldu. Ayrıca Hollanda'nın Den Helder kentinden gelen farklı ülke vatandaşı kadınlar, kendi ülkelerinin mutfaklarını ve kültürlerini tanıttı.

        Etkinlikte öğrenciler, horon gösterisi, wushu koreografileri ve eskrim gösterisi gerçekleştirdi.

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