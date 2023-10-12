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        Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile sözleşme imzalandığını duyurdu

        Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 13:29 Güncelleme: 12.10.2023 - 13:29
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        Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile sözleşme imzalandığını duyurdu
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        Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile sözleşme imzaladı.

        Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulunun oy birliğiyle aldığı karar sonucu teknik direktör Abdullah Avcı ile sözleşme imzalandığı belirtilerek, şöyle denildi:

        "Kulübümüzde görev yaptığı ilk dönemde 1’i Lig ve 2’si Süper Kupa olmak üzere toplamda 3 kupa kazanan Avcı, Başkanımız Ertuğrul Doğan ile yaptığı görüşmede hiçbir şart belirtmeden boş sözleşmeye imza atmıştır. Bu anlaşmanın camiamıza, kulübümüze ve teknik direktörümüz Abdullah Avcı’ya hayırlı olmasını temenni ederiz."

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