KTÜ'de "3. Uluslararası Mühendislik ve Mimarlık Konferansı" başladı Trabzon'da 3'üncüsü bu yıl düzenlenen "Uluslararası İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık Konferansı (ICEARC'23)" başladı.

Trabzon'da 3'üncüsü bu yıl düzenlenen "Uluslararası İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık Konferansı (ICEARC'23)" başladı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ve Dynamic Academy'nin ev sahipliğinde KTÜ Prof. Dr. Osman Turan Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılan konferansa, 14 ülkeden 400'den fazla araştırmacı ve bilim insanı katıldı.

Vali Aziz Yıldırım, konferansın açılışında yaptığı konuşmada, depremlerin büyük bir gerçek olduğunu belirterek Trabzon'un deprem konusunda üçüncü dördüncü, heyelan ve sel baskınlarında ise neredeyse ilk sırada yer aldığını söyledi.

Yıldırım, "Şehirlerimizi afet gerçeğine uygun oluşturmak, planlamak, projelendirmek mecburiyetindeyiz. Binalarımızı da afet gerçeğini hiçbir şekilde göz önünden ayırmadan yapmak mecburiyetindeyiz." dedi.

Binaların 2018'de değiştirilen deprem yönetmeliğine göre yapılmak zorunda olduğunun altını çizen Yıldırım, "Eğer buna uygun yapmazsak bizler tekrar tekrar yıkılmaya, tekrar aynı acıları yaşamaya devam ederiz. Bu, bize yakışmaz." diye konuştu.

Yıldırım, dünya üzerinde en büyük risk taşıyan afet türünün deprem olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Depremlerin can kayıpları ve sosyoekonomik olarak en fazla etkilediği ülkelerden birisi Türkiye'dir. Ülkemizde yaşanmış depremler sonucunda binalarda meydana gelen yapısal hasarlar incelendiğinde, bu hasarların başlıca nedeninin yapının tasarım ve uygulama aşamasındaki hatalardan kaynaklandığı görülmekte. Bu doğrultuda depremin yıkıcı ve hasar verici etkilerini azaltabilmek için özellikle inşaat mühendislerimize ve mimarlarımıza büyük görev düşmekte. Ülkemizde inşaat sektörü ülke ekonomisinde üstlendiği rol bakımından da oldukça önemli yere sahip. Dolayısıyla bu sektörde istihdam edilen inşaat mühendisleri ve mimarların hem mesleklerini hem de sektörü ileriye taşıyacak donanımda olmaları çok büyük önem arz ediyor."

Rektör Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı da asrın felaketi olarak tarihe geçen Kahramanmaraş merkezli depremler özelinde Türkiye'de depremler ve alınması gereken önlemlerin masaya yatırılacağı "6 Şubat Kahramanmaraş Depremleri: Türkiye'nin Deprem Gerçeği ve Alınacak Önlemler" konulu panelle depremle ilgili üst düzeyde görev yapan kişilerle bilim camiasının önde gelen isimlerinin bir araya geleceğini belirtti.

KTÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Can Altunışık da 3 gün sürecek konferansta, inşaat mühendisliği ve mimarlık konularında çok farklı konuların tartışılacağını ifade etti.