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        Trabzonspor, Alanyaspor hazırlıklarına Abdullah Avcı yönetiminde başladı

        Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 23 Ekim Pazartesi günü sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor, hazırlıklarına ikinci kez göreve getirdiği teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 20:48 Güncelleme: 12.10.2023 - 21:19
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        Trabzonspor, Alanyaspor hazırlıklarına Abdullah Avcı yönetiminde başladı
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        Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 23 Ekim Pazartesi günü sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor, hazırlıklarına ikinci kez göreve getirdiği teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde başladı.

        Bordo-mavili kulüp ile anlaşmaya vardıktan sonra saat 14.00'de uçakla Trabzon'a gelen Abdullah Avcı, saat 18.00'de gerçekleştirilen antrenmanda takımın başında yer aldı.

        Milli oyuncuların katılmadığı antrenmanın ilk bölümünde ısınma koşusu gerçekleştirildi.

        Koordinasyon çalışması ve 5'e 2 top kapma ile devam eden antrenman, geniş alan oyun çalışmasıyla tamamlandı.

        Bordo-mavililer, yarın yapacakları antrenmanla Corendon Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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