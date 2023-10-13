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        Hamsi yılın üçüncü çeyreğinde 25 ülkede alıcı buldu

        MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Su ürünlerinde önemli bir ihraç potansiyeli olan ve yurt dışı piyasalarda işlenmiş ürün olarak da ilgi gören hamsi, yılın 9 ayında 25 ülkenin sofralarında yer aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 11:08 Güncelleme: 13.10.2023 - 11:08
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        Hamsi yılın üçüncü çeyreğinde 25 ülkede alıcı buldu
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        MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Su ürünlerinde önemli bir ihraç potansiyeli olan ve yurt dışı piyasalarda işlenmiş ürün olarak da ilgi gören hamsi, yılın 9 ayında 25 ülkenin sofralarında yer aldı.

        AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'nin bu yılın ocak-eylül dönemindeki hamsi ihracatı geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 15 artarak, 9 milyon 698 bin 356 dolara ulaştı. İhraç edilen ürün miktarı da 1510 tondan yüzde 5 artışla 1589 tona çıktı.

        Yılın üçüncü çeyreğinde Fransa, Belçika ve Almanya başta olmak üzere 25 ülkeye hamsi satıldı.

        Fransa'ya ihracat, geçen senenin aynı dönemine oranla değerde yüzde 7 arttı. Söz konusu ülkeye 539 ton hamsi ihraç edilerek 3 milyon 672 bin 95 dolar kazanıldı.

        Fransa'yı 2 milyon 940 bin 200 dolarla Belçika, 824 bin 690 dolarla Almanya takip etti.

        Türkiye'den geçen yılın aynı döneminden farklı olarak Lübnan, Irak, Moldova, Malezya ve Somali'ye de bu dönem hamsi satıldı.

        - "Hamsi ihracatından yıl sonu beklentimiz yüksek"

        DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine, hamsi ihracatının yılın son çeyreğine artışla başladığını söyledi.

        Hamsi ihracatında yıl sonu beklentilerinin yüksek olduğunu dile getiren Gürdoğan, "Deniz suyunun soğumasına bağlı avlanan hamsi miktarının artmasıyla ihraç edilen ürün de artacaktır." ifadesini kullandı.

        Gürdoğan, hamsinin işlenmiş ürün olarak ihraç edilmesinin önemli potansiyel oluşturduğuna dikkati çekerek, "Son dönemlerde hamsinin işlenmiş ürün olarak ihracatı her geçen yıl gelişti. Ürün çeşitliliğinin artması da ihracata olumlu katkı sağladı." dedi.

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